Le plus vieux club professionnel du monde est à vendre: la faute à des photos intimes publiées par erreur?

Notts County, 24e et dernier en Ligue Two, la D4 anglaise de football, est à vendre. Une décision prise à contrecœur par son propriétaire Alan Hardy, et qui n’aurait rien à voir avec la situation sportive du club qu’il avait racheté à Ray Trew en janvier 2017.

Alors pourquoi? Peut-être, même s’il ne le confirme pas dans le communiqué officiel publié sur le site du club, à cause de photos intimes qu’il avait publiées par erreur sur twitter, très vite effacées mais qui ont mis les toujours nombreux supporters en colère.

«J’ai commis une énorme erreur. Je présente mes excuses aux personnes qui auraient été choquées», avait écrit pour tenter de se racheter Alan Hardy, avant d’affirmer quelques heures plus tard qu’il supprimait son compte et vendait le club.

«Je pense que je ne peux plus rester», avait-il du moins confié au Guardian. «J’ai toujours considéré Twitter comme une façon de communiquer avec les supporters et de faire progresser le club. Mais après cette erreur, il est maintenant temps d’arrêter.»

Une enquête en cours

La fédération anglaise a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête. Hardy n’a d’ailleurs toujours pas supprimé son compte, ni confirmé que l’incident était la raison pour laquelle il revendait le club.

Au contraire, même, puisqu’il invoque la nécessité de se consacrer à ses propres affaires, qu’il a trop négligées au profit du club.

Fondé le 28 novembre 1862, le Notts County Football Club, qu’il ne faut pas confondre avec Nottingham Forest, 9e en D2, est le plus ancien club au monde à évoluer au niveau professionnel.

«Je resterai supporter à vie du club de ma ville natale, et je serai toujours très fier de l’avoir un jour sauvé de ses créanciers», assure Alan Hardy dans le communiqué.