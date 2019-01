12 looks à retenir des SAG Awards

Cette nuit, les acteurs se sont autocongratulés lors des SAG Awards (Screen Actor Guild) dans une ambiance décontractée et avec des looks plus audacieux qu’aux Golden Globes.

Les SAG Awards sont l’occasion pour les acteurs de remettre leurs propres prix via leur syndicat. Dans une ambiance plus décontractée qu’aux Golden Globes, ils osent en général des looks plus audacieux qu’aux Oscars et mêlent aussi bien casting télé que ciné.

Voici, dans le diaporama ci-dessus, les 12 looks que nous avons préférés. Mentions spéciales à Angela Bassett et sa robe «origami» ainsi qu’à Chadwick Boseman (tous deux présents pour le sacre de «Black Panther») et sa veste «sauvage».

Des comme ça, on ne risque pas d’en croiser lors des Oscars…