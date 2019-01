Meurtre de Chantal Humblet à Hannut: Stéphane Médot conteste l’homicide volontaire

Devant les assises de Liège, Stéphane Médot a contesté avoir volontairement commis l’homicide de Chantal Humblet (53 ans). L’accusé a affirmé avoir commis un vol avec des violences qui ont causé la mort sans intention de la donner.

Stéphane Médot (40 ans) a contesté ce lundi lors de son interrogatoire devant la cour d’assises de Liège avoir volontairement commis l’homicide de Chantal Humblet (53 ans). L’accusé a affirmé avoir commis un vol avec des violences qui ont causé la mort sans intention de la donner.

Lors de son interrogatoire réalisé par la présidente Catherine Urbain, Stéphane Médot a confirmé qu’il s’était rapidement trouvé en décrochage scolaire durant sa jeunesse. Dès l’âge de 14 ans, il avait été trouvé en possession d’une arme et avait été placé par le juge de la jeunesse. L’accusé a commis des faits de braquages et a connu sa première période de détention à l’âge de 25 ans. Il a endossé plusieurs condamnations pour un incendie criminel, pour des faits liés à la prostitution et pour des braquages commis avec prise d’otages. Sa plus grosse condamnation à 10 ans de prison était intervenue en appel en 2008.

Stéphane Médot s’était illustré durant sa détention pour ne pas être rentré d’un congé pénitentiaire. Après sa libération conditionnelle, il avait créé une ASBL active dans la prévention de la délinquance juvénile. Stéphane Médot donnait des conférences, était impliqué dans son projet et tentait d’obtenir des subsides. Il avait notamment été en contact avec les conseillers de Joëlle Milquet et Rachid Madrane.

Stéphane Médot a évoqué ses rapports tendus avec son assistante de justice puis la liaison entamée avec Sabrina Joannes, une gardienne de la prison de Huy. Il s’était installé chez elle à Landen. Selon l’accusé, le couple s’est trouvé en besoin d’argent et a évoqué des «coups» à réaliser. Stéphane Médot avait repris contact avec un ancien détenu qui travaillait dans les voitures et qui était à la recherche de certains modèles. «La Q5 figurait parmi les modèles recherchés. Sabrina Joannes a pensé à Mme Humblet. Sa voiture était facile à prendre car toujours garée dans l’allée du domicile pendant qu’elle donnait ses soins», a précisé Stéphane Médot.

L’accusé a détaillé les préparatifs du vol projeté chez Chantal Humblet, la mise en confiance de la victime par le stratagème d’une rencontre sentimentale ou professionnelle et sa décision de se munir de colsons, d’un couteau, d’un foulard, de bande adhésive et d’un pistolet chambré pour se rendre chez elle. «Tout ce matériel était destiné à parer à un imprévu», a affirmé l’accusé.

Stéphane Médot a certifié qu’il souhaitait uniquement commettre un vol. «Pour un simple vol, il ne devait pas y avoir de relevé d’ADN sur place. Lorsque je suis arrivé chez la victime, mon objectif était de faire diversion, de prendre les clés et de partir avec la voiture. Elle m’a surpris à fouiller dans un sac et m’a gazé. J’ai mis ma main sur sa bouche car elle a crié. Elle m’a mordu et je lui ai cogné la tête sur le mur avant de la gazer à mon tour. Je l’ai attachée dans sa chambre», a détaillé l’accusé.

Selon Stéphane Médot, la scène a dérapé lorsque la victime a crié pour alerter le voisinage. «J’ai pris peur. J’ai voulu la bâillonner avec un essuie, un mouchoir placé dans la bouche et à l’aide d’une cordelette. Elle a voulu se relever et je me suis mis à califourchon sur elle. J’ai mis mes mains sur sa bouche et son nez pour qu’elle arrête de crier. C’est ce qui m’a fait paniquer. J’ai ensuite senti qu’elle ne réagissait plus et j’ai compris qu’elle était décédée. J’ai volé la voiture et plusieurs objets. Puis, je suis parti dans la panique», a relaté l’accusé.

Selon Stéphane Médot, Sabrina Joannes n’était pas présente sur les lieux des faits et ne l’a pas accompagné dans l’habitation de la victime.