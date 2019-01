Une course-poursuite, des coups de feu et une policière visée à Tournai

Une voiture avec six individus à bord a été prise en chasse par la police, samedi soir à Tournai. Des coups de feu ont été tirés et une policière a failli être volontairement renversée.

Vers 21 h, samedi, une voiture immatriculée en France avec six individus à bord, a évité un premier barrage policier qui était établi à proximité du rond-point Imagix, à Tournai. Un dispositif dressé dans le cadre de contrôles mobiles opérés un peu partout au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Non seulement le premier véhicule ne s’est pas arrêté, mais il a emprunté le rond-point ainsi que le boulevard à contresens pour se diriger vers le rond-point de l’Europe où des policiers s’étaient également déployés. Ici, la voiture en fuite a failli renverser une policière, qui a été fortement choquée. Un agent a tiré des coups de feu dans l’espoir d’arrêter la course folle du véhicule mais en vain. Celui-ci s’est dirigé vers la France, via l’autoroute, suivi par une patrouille de police qui devait perdre sa trace à hauteur de la frontière.

Une enquête a été ouverte avec la collaboration du CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) pour tenter de retrouver les auteurs.