Silas Gnaka prolonge à Eupen jusqu'en 2022

Silas Gnaka a signé un nouveau contrat avec l'AS Eupen. Il prolonge ainsi son bail jusqu'en juin 2022.

Voici le communiqué du club eupenois, qui confirme également le départ de Carlos Martinez Castro que nous vous avions annoncé en primeur.

"L'AS Eupen a conclu avec le défenseur ivoirien Silas Gnaka une prolongation de leur coopération. Le contrat entre la KAS Eupen et Silas Gnaka, âgé de 20 ans, qui court jusqu'en juin 2020, a été prolongé de deux ans jusqu'au 30 juin 2022.

"Au cours de l'année écoulée, Silas Gnaka est devenu une valeur sûre dans notre première équipe", explique Christoph Henkel, CEO de l'AS. "C'était le désir commun du joueur et du club de poursuivre cette bonne coopération à plus long terme. Nous avons donc prolongé le contrat avec Silas Gnaka jusqu'à l'été 2022. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec Silas et nous sommes confiants qu'il continuera à se développer avec nous dans les années à venir."

Silas Gnaka a été formé à l'Aspire Academy Sénégal et a rejoint l'AS Eupen en janvier 2017 peu après son 18e anniversaire. En 2018, il a réalisé d'excellentes performances au poste de défenseur gauche. Silas Gnaka est aligné dans le onze de base depuis la quatrième journée de la saison en cours."