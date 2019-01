SONDAGE | Que pensez-vous d'une fusion entre Marche et Rochefort ?

MM. Bellot et Dermagne, ancien et nouveau mayeurs de Rochefort sont amis avec le premier citoyen de Marche, André Bouchat, qui parle de fusion depuis belle lurette. EDA Claudy Petit

L’idée d’une fusion Marche-Rochefort est plus que jamais envisagée. MM. Dermagne, Bellot, Bouchat y croient et veulent y associer leurs citoyens. Et vous qu'en pensez-vous?

Plus de quarante ans après la fusion des Communes en 1976, la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue a lancé début décembre dernier un projet pour encourager les Communes à fusionner d’ici 2024. Elle propose un incitant financier: à savoir une reprise de la dette (maximum 20 millions d’€ par entité et 100 millions au total).

Qu’en pensent les Communes de Marche-en-Famenne et Rochefort qui avaient déjà lancé la réflexion sur ce sujet il y a deux ans? Nous avons rencontré André Bouchat, bourgmestre de Marche; Pierre-Yves Dermagne, bourgmestre de Rochefort et François Bellot, ministre fédéral et ancien bourgmestre de Rochefort. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez notre votre avis en répondant à notre sondage ci-dessous :

