Plus de 8.000 pilules d’XTC, près d’un kilo de cocaïne… Un réseau de dealers démantelé dans la région de Saint-Nicolas

Les perquisitions menées dans des habitations de Liège, Oreye et Saint-Nicolas ont mis en lumière une quantité importante de stupéfiants. BELGA

Une longue enquête a permis à la police d’Ans/Saint-Nicolas d’arrêter cinq suspects dans le cadre d’un dossier de stupéfiants.

L’interpellation de cette association de dealers, active sur le territoire d’Ans et Saint-Nicolas, remonte au 17 décembre 2018. L’enquête avait débuté au mois d’août et a permis de rapidement cibler quatre suspects.

Des liens avaient ainsi été établis avec plusieurs enquêtes en cours – pilotées par la Brigade locale de Recherche (B.L.R) de Secova et Famenne-Ardenne (Marche-En-Famenne) – concernant d’autres dealers.

Les enquêteurs avaient découvert que ces autres dealers étaient des clients de l’association sévissant à Ans et Saint-Nicolas. Les uns se fournissaient chez les autres pour écouler les stupéfiants dans leurs régions.

Le 17 décembre 2018, une opération a été lancée par la police sous l’égide du juge d’instruction. Les enquêteurs de la B.L.R d’Ans/Saint-Nicolas ont été épaulés par les unités spéciales de la police fédérale et des enquêteurs de Liège-Waremme. Et cinq suspects ont finalement été interpellés.

Les perquisitions menées dans des habitations de Liège, Oreye et Saint-Nicolas ont mis en lumière une quantité impressionnante de stupéfiants: près d’1 kg de cocaïne, 430 grammes de speed (amphétamines), 126 grammes de MDMA et 8.252 pilules d’XTC (ecstasy), 160 grammes de kétamine, 26 timbres de LSD, 1,3kg de cannabis et 2,3 kg de caféine pure.

Trois des cinq suspects ont été placés sous mandat d’arrêt. Deux autres ont été inculpés et libérés sous conditions.