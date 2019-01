Les enquêteurs pensent que Nemmouche venait rapporter les armes à Bendrer

Il ressort du récit de Kamel Friga, rapporté par les enquêteurs devant la cour d’assises de Bruxelles, que Bendrer disposait d’une kalachnikov au moment où Nemmouche lui en a fait la demande en avril 2014. Il aurait donc bien donné des armes à Nemmouche et ce dernier serait revenu à Marseille pour les lui rapporter lorsqu’il a été arrêté.

«On peut refaire une ligne du temps grâce aux éléments rapportés par Kamel Friga. Tout d’abord, il y a le vol du sac contenant des armes par Nacer Bendrer à Mehdi Friga, frère de Kamel Friga, en 2011. Ensuite, le 10 avril 2014, Nacer Bendrer vient à Bruxelles voir Mehdi Nemmouche et ce dernier lui demande une kalachnikov. Puis Mehdi Nemmouche se rend à Marseille fin avril 2014 et ce serait là que Nacer Bendrer lui aurait remis la kalachnikov. Il y a ensuite l’attaque au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014, et lorsque Mehdi Nemmouche est arrêté en possession d’armes et de munitions à la gare routière de Marseille le 30 mai 2014, il venait en fait remettre les armes à Nacer Bendrer», a exposé le chef d’enquête.

«Ensuite, Mehdi Friga sort de prison alors que Mehdi Nemmouche a déjà été arrêté et il veut récupérer les armes que Nacer Bendrer lui a volées. Puis Mehdi Friga est tué en août 2014. Enfin, en décembre 2014, Nacer Bendrer est arrêté en possession des armes que Kamel Friga reconnaît comme celles volées à son frère, dans la banlieue marseillaise», a poursuivi l’enquêteur.

Nacer Bendrer a toujours déclaré que Mehdi Nemmouche lui avait demandé de lui trouver une kalachnikov mais qu’il n’avait pas pu lui en fournir.

Kamel Friga sera entendu comme témoin devant la cour le 8 février prochain.

Quid du revolver du tueur?

Lundi matin, les enquêteurs ont aussi fait état de l’enquête relative à la provenance du revolver que le tueur du Musée juif de Belgique avait utilisé pour abattre les époux Riva et Alexandre Strens. Il se trouvait dans la poche de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation et il est aussi visible sur des photos et vidéos qui figuraient dans l’ordinateur portable que ce dernier transportait.

Il s’agit d’un revolver de marque Llama, vendu en octobre 2006 dans un magasin de La Jonquera, en Espagne, près de la frontière française, à un homme ayant présenté un passeport allemand.

Les enquêteurs ont rapidement pu établir que le ressortissant allemand qui apparaissait comme étant l’acquéreur avait été victime d’une usurpation d’identité.

Ils ont aussi appris qu’un pistolet Glock acquis par la même personne avait été utilisé lors d’un règlement de comptes à Avignon, dans le sud de la France.

Lors d’une audition, Nacer Bendrer avait reconnu se rendre parfois en Espagne. Son ami Mounir Attallah, qui avait été inculpé lui aussi pour l’attentat au Musée juif de Belgique avant de bénéficier d’un non-lieu, avait indiqué pour sa part qu’il était déjà allé plusieurs fois à La Jonquera pour y fréquenter des prostituées.

Enfin, lundi matin, la cour a indiqué que de nombreux témoins lui avaient écrit pour dire qu’ils ne viendraient pas témoigner par crainte de représailles. Elle a précisé qu’elle se concerterait avec la police pour éventuellement renforcer la sécurité et escorter les témoins de la place Poelaert à la cour d’assises.