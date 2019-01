Ibrahim Afellay se libère de son contrat à Stoke City

A 32 ans, Ibrahim Afellay est désormais libre de s’engager où bon lui semble.

L’ex-international néerlandais (53 sélections, 7 buts) a en effet été libéré du contrat qui le liait jusqu’au 30 juin à Stoke City, relégué en D2 anglaise à l’issue de la saison dernière, qui ne l’a pas aligné une seule fois en Championship depuis.

Afellay (ex-PSV Eindhoven, FC Barcelone, Schalke 04 et Olympiacos) s’était engagé à Stoke en 2015, et avait alors été victime d’une gravissime blessure au genou en fin de saison. La même qu’au Barça quelques années plus tôt. A nouveau opéré en 2017, il a appris au cours de sa revalidation qu’on n’avait plus besoin de lui.

Il aura porté 55 fois la vareuse rayée rouge et blanche du club et inscrit 3 buts.

Son palmarès comprend quatre titres conquis avec le PSV, la Ligue des Champions remportée à Wembley avec Barcelone contre Manchester United (3-1) en 2011, et des participations au Mondial 2010 et à l’Euro 2012 avec l’équipe des Pays-Bas.