La situation chez Mecamold est un «vrai gâchis», déplore la direction

Face au blocage de l’usine Mecamold et des négociations avec les syndicats, la direction de l’entreprise a annoncé lundi sa volonté de licencier 44 personnes sur les 138 qui y travaillent. La direction parle d’un «vrai gâchis».

«Contrairement aux contre-vérités véhiculées notamment par voie de presse, notre plan industriel de relance est concret et solide. (...) Il s’appuie sur des investissements conséquents pour faire entrer l’usine dans le 21ème siècle», pointe ainsi Jérôme Gasquet. Un contrat de cinq ans a ainsi été passé avec Bridgestone pour la fabrication de 600 moules par an, «ce qui est une chance dans une industrie qui n’offre plus une telle visibilité dans la durée».

Le patron de l’usine herstalienne a le sentiment que la direction est la seule «à vouloir sauver l’usine et l’avenir de 94 familles face aux blocages et aux piquets de grève répétés qui ont pour seul résultat de faire pourrir la situation jusqu’à la faillite».

Si les mesures du plan social ont été acceptées par la CNE début décembre, elles ont été refusées la semaine dernière par le syndicat socialiste, déplore-t-il.

«Nous n’étions pas loin d’un accord, avant que la FGTB ne rejette en bloc tout le travail fait depuis deux mois maintenant, en bloquant sur les sujets de la levée des protections et sur celui des règles de volontariat au départ», explique Jérôme Gasquet.

Sans accord sur le plan, «les licenciements seront pré-notifiés cette semaine en appliquant les conditions légales, ce qui entraîne pour chaque personne licenciée, le non-paiement d’une prime de départ qui aurait pu atteindre jusque 40.000 euros de plus que le légal, selon l’ancienneté», prévient l’administrateur délégué, en forme d’ultimatum. Selon lui, le conflit social en cours a déjà coûté plus d’1,5 million d’euros depuis le mois de novembre.

«Qu’on ne nous fasse pas passer pour ce que nous ne sommes pas», poursuit-il, proposant de maintenir des conditions qui garantissent aux ouvriers un salaire moyen annuel de l’ordre de 43.000 euros dans des conditions de travail «dignes et respectueuses».

La direction demande au personnel de remettre rapidement l’outil de production en route et d’installer trois nouveaux équipements. Ceux-ci représentent plus d’un million d’investissement et «ne demandent, depuis des semaines, qu’à être installés afin de pouvoir répondre au carnet de commandes qui nous est garanti jusqu’en mai 2023».

«La stratégie actuelle du conflit entraîne une spirale négative qui ne conduit qu’à des perdants. Nous avons le sentiment d’avoir fait tout notre possible en notre âme et conscience. Aujourd’hui, la destinée de l’entreprise n’est plus entre nos mains. L’enjeu, c’est l’avenir de l’usine et des 94 familles qui en vivent», conclut Jérôme Gasquet.