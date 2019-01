Le bourgmestre de Manage, Pascal Hoyaux, est décédé

On a appris ce lundi le décès du bourgmestre de Manage, Pascal Hoyaux, qui avait été réélu à la tête de la commune hennuyère en octobre dernier.

À la lecture des résultats des dernières élections communales, il était l’un des politiciens les plus populaires de Wallonie… On a appris ce lundi que Pascal Hoyaux, le bourgmestre socialiste de Manage, est décédé à l'âge de 57 ans.

Depuis plusieurs années, il se battait contre la maladie, il ne s’en cachait pas. « On a découvert une première tumeur en 2016 et une seconde en 2017. Je viens de finir la chimio. Je fais de l’immuno à présent. C’est dur, je crois les doigts, » avait-il confié, lors d’une interview réalisée en novembre dernier.

L’enseignant de formation faisait partie des meubles à Manage, où il avait entamé son sixième mandat au sein du collège.

Il avait signé l’un des 50 plus beaux scores – en voix de préférence – sur l’ensemble de la Wallonie, lors des élections d'octobre. Dans ce Top 50 wallon, il s'était même classé même aux portes du Top 30. «Je vais faire en sorte d’être digne de la confiance placée en moi par les électeurs,» avait précisé celui qui fut à l’époque le plus jeune échevin d’une commune de plus de 20.000 habitants.

Notre rédaction présente ses condoléances à sa famille.