Une dizaine d’interventions pour les pompiers en Wapi

La Wapi a échappé à la «terrible» tempête de neige que d’aucuns annonçaient, mais les pompiers ont quand même effectué une dizaine de sorties suite aux rafales de vent qui ont causé quelques dégâts.

Certes, on était très loin, ce dimanche après midi ainsi que durant la nuit qui a suivi, de la catastrophe climatique annoncée… Oui, le vent a soufflé en rafale, jusqu’à près de 70 km/h sur la Wallonie picarde et quelques flocons de neige ont rapidement fondu au contact d’un sol qui avait déjà eu le temps de se réchauffer depuis la dernière «offensive» hivernale de l’avant-veille.

Il n’empêche que les équipes de la zone de secours de Wallonie picarde comptabilisent tout de même une dizaine d’interventions pour des dégâts causés par Éole. Soit au moins deux à Frasnes, une à Péruwelz, une à Estaimpuis et deux à Comines/Warneton.

Et comme à l’accoutumée, celles-ci se sont essentiellement traduites par des interventions pour des branches tombées ou menaçants de tomber sur la chaussée, ou des tuiles déstabilisées par le vent. Il faudra s’y faire, mais jusqu’au mercredi 20 mars prochain, on sera bel et bien en hiver...