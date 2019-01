Tesla veut éloigner les voleurs avec l’aide de Jean-Sébastien Bach

Le facétieux directeur de Tesla, Elon Musk, a dévoilé un détail sur le mode «sentinelle» des voitures de la marque. Jean-Sébastien Bach sera chargé de faire fuir les voleurs.

Deux messages d’Elon Musk sur Twitter auront suffi à faire parler du nouveau mode «sentinelle» qui doit bientôt arriver en version d’essai sur les voitures de Tesla.

Il s’agit d’un système d’amélioration de la protection du véhicule, afin de prévenir dommage et vol à l’aide des capteurs et caméras qui équipent les Tesla.

Et pour faire fuir les malfaiteurs, Elon Musk dit compter sur Jean-Sébastien Bach.

Tesla Sentry Mode will play Bach's Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe) — Elon Musk (@elonmusk) 27 janvier 2019

«Le mode “sentinelle” jouera la Toccata et fugue en ré mineur de Bach pendant un vol. Ce qui protégera Summer (NDLR: une référence à la série “Rick et Morty”).»

But, occasionally, the metal version — Elon Musk (@elonmusk) 27 janvier 2019

«Et, à l’occasion, la version métal.»

On imagine le stress provoqué aux voleurs potentiels lors du déclenchement de la musique, volume à fond, dans l’habitacle.

Elon Musk a affirmé, toujours sur Twitter que le mode «sentinelle» doit arriver dans deux à trois semaines. Une réponse aux actes de vandalisme perpétrés sur les voitures de la marque.

Si la fonctionnalité «sentinelle» existe plus que probablement, l’affirmation de Musk sur cette alarme musicale reste invérifiable pour le moment. On sait le directeur de Tesla habitué aux frasques…

Le moment est important pour la marque de voiture électrique, qui cherche à conquérir une part de marché plus importante et à devenir rentable, notamment grâce à son Model 3, vendue à un prix plus doux que les anciens modèles.

La semaine dernière, on a appris que Tesla pouvait débuter les livraisons de son modèle d’«entrée de gamme» en Europe. Le constructeur a en effet reçu une homologation de l’agence néerlandaise des transports routiers, permettant à la voiture de rouler sur l’ensemble des routes de l’Union européenne.