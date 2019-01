Après l’Open d’Australie, David Goffin gagne une place au classement mondial

Djokovic reste N.1, Federer quitte le top 3

Vainqueur autoritaire de l’Open d’Australie, le Serbe Novak Djokovic a conservé sa 1e place mondiale devant l’Espagnol Rafael Nadal, finaliste à Melbourne.

Roger Federer a lui perdu son titre Down under, ayant été éliminé cette année en 8e de finale par le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Suisse recule de la 3e à la 6e place. L’Allemand Alexander Zverev, 3e, l’Argentin Juan Martin Del Potro, 4e, et le Sud-Africain Kevin Anderson, 5e, en profitent pour progresser d’un rang, alors que Zverev et Anderson ont été éliminés prématurément en Australie, et que Del Potro n’était pas à Melbourne.

Stefanos Tsitsipas, sorti en demi-finales par Nadal, se hisse de la 15e à la 12e position. Le Français Lucas Pouille, qui s’est retrouvé la semaine dernière en demi-finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, progresse de 14 places pour se retrouver 17e mondial.