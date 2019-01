Des images de détenus faisant la fête font scandale aux Pays-Bas

Des images de détenus faisant ouvertement la fête, smartphones à la main, créent la polémique aux Pays-Bas. Le ministre de la Justice et de l’Intérieur est embarrassé.

Sur deux vidéos qui ont été transmises au journal « De Telegraaf », on voit des groupes de détenus qui se filment mutuellement en train de faire la fête, de danser et de vandaliser du mobilier. Le tout à l’extérieur de leur cellule et sans que les gardiens n’interviennent.

C’est la deuxième fois en peu de temps que des vidéos tournées dans des prisons néerlandaises sont révélées. Celles-ci datent du mois d’octobre et proviennent de l’établissement Zyderbos à Heerhugowaard.

«Tant le fait que les images ont pu être tournées avec des téléphones que leur contenu est inacceptable», a réagi le département de la justice peu après la divulgation des vidéos.