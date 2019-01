Il pèse une PS4 au rayon fruits et légumes et repart avec pour 9 euros

Rocambolesque histoire à Montbéliard (à l’est de la France): un jeune homme de 19 ans s’est rendu dans un supermarché et y a pesé une PlayStation 4 au rayon fruits et légumes pour la payer 9 euros.

L’histoire se passe le 17 septembre dernier, dans un supermarché de Montbéliard, comme le rapporte le journal L’Est Républicain. Un jeune homme de 19 ans se rend dans le rayon multimédia pour prendre une PlayStation 4. Sauf qu’il a un plan pour la payer une bouchée de pain.

Il se rend au rayon fruits et légumes, pèse la console, colle l’étiquette de 9,29 euros et se rend à une caisse automatique sans caissière pour payer son achat, comme si de rien n’était. Aucun contrôle à l’horizon, le malfaiteur repart en ayant économisé plus de 300 euros.

Un premier succès qui lui donne envie de réitérer son méfait le lendemain. Mais il se fait prendre cette fois, comme l’explique le journal français.

Devant la police, il explique avoir revendu la PS4 pour 100 euros afin de retourner à Nice (sud de la France), d’où il vient. Il a été condamné ce 24 janvier par le tribunal à une peine de 4 mois de prison avec sursis, ainsi que la perte du droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans.