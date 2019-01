«Black Panther», Glenn Close et Rami Malek honorés par les SAG Awards

Le prestigieux casting du film «Black Panther», Glenn Close et Rami Malek ont été ce dimanche les principaux lauréats des Screen Actors Guild (SAG) Awards, récompenses considérées comme un indicateur majeur en vue des Oscars, en particuliers pour les comédiens.

Egalement en lice pour les Oscars, «Black Panther», film Marvel qui a dominé le box-office mondial en 2018 (1,3 milliard de dollars de recettes), a reçu le SAG du «meilleur ensemble d’acteurs», au détriment du drame romantique «A Star Is Born», pourtant donné favori, et à «BlacKkKlansman» du vétéran Spike Lee, lui aussi bredouille.

Le casting de «Black Panther», en grande majorité composé d’acteurs noirs, était en effet des plus impressionnants: Angela Bassett, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Forest Whitaker…

«On sait tous ce que ça fait de s’entendre dire qu’il n’y a pas de place pour soi dans une œuvre, alors qu’on est jeune, doué et noir», a lancé sur la scène de l’auditorium Shrine Chadwick Boseman, qui incarne le super-héros africain. «Nous savions que nous avions quelque chose de spécial, qu’on pouvait être des êtres humains à part entière dans les rôles que nous interprétions», a-t-il souligné

«Black Panther» n’était sélectionné dans aucune autre catégorie hormis celle des cascades, où son équipe forte de plusieurs dizaines de professionnels l’a également emporté.

Les choix des Golden Globes confirmés

Dans les catégories individuelles, le jury des SAG Awards a largement confirmé les choix des Golden Globes décernés au début du mois.

Considéré comme un outsider, Rami Malek a une nouvelle fois créé la surprise en étant élu «meilleur acteur» pour son rôle de Freddie Mercury dans «Bohemian Rhapsody», damant le pion au grand favori Christian Bale, méconnaissable en vice-président américain Dick Cheney pour «Vice».

Chez les femmes, c’est encore Glenn Close qui a gagné pour «The Wife», face à une autre lauréate des Golden Globes (catégorie «comédie»), Olivia Colman qui incarne la reine Anne dans «La Favorite», film en tête des nominations aux Oscars (dix catégories).

Moins en vue que les Golden Globes, les SAG sont considérés comme un indicateur plus fiable pour les Oscars car leurs membres votent à l’Académie des arts et sciences du cinéma. S’ils ne pointent qu’une fois sur deux vers le «meilleur film» aux Oscars (48% de correspondance), ils sont en revanche bien plus significatifs pour les comédiens: 79% chez les hommes et 75% chez les femmes pour les rôles principaux.