Un des leaders des Gilets jaunes blessé: «C’est un abattage dans les règles de l’art»

En France, un des leaders des gilets jaunes risque de perdre un œil, victime de tirs de la police. Plusieurs enquêtes sont lancées.

Manifestants éborgnés, mains arrachées, lésions sévères en nombre… Depuis trois semaines, la polémique sur l’utilisation de LDB (lanceurs de balles en caoutchouc de 40 mm de diamètre) et de grenades dans les opérations de maintien de l’ordre enfle en France (lire encadrée). Et ce n’est pas le dernier incident en date qui va calmer les choses.

Samedi, Jérôme Rodrigues, l’une des figures du mouvement des gilets jaunes, a été grièvement blessé à l’œil par un tir de LDB et/ou un éclat de grenade de désencerclement.

L’incident a eu lieu place de la Bastille, à Paris. L’homme a été blessé au moment même où il était en train de filmer en direct sur son compte Facebook l’arrivée du cortège des gilets jaunes sur la place. À quelques mètres de lui, un groupe de policiers de la brigade anticriminalité (BAC).

Une détonation et un flash

Soudain, dans sa direction, provenant des policiers, une détonation suivie, quelques secondes plus tard, d’un flash. L’homme, pourtant très calme au moment des faits, s’écroule au sol. Son smartphone continue de filmer. On voit d’autres manifestants au-dessus de lui, le prendre en charge. L’un d’eux s’écrie à plusieurs reprises: «ils lui ont éclaté l’œil».

Un autre hurle après des «street medics». Dans les minutes qui suivent, le blessé est pris en charge par les pompiers et conduit à l’hôpital.

«Tout s’est passé très vite, témoigne-t-il un peu plus tard. On me lance une grenade et je me prends une balle. J’ai été doublement attaqué. Une grenade au pied et la balle. J’ai été très clairement visé. C’est un abattage dans les règles de l’art. Je vais perdre mon œil.»

«Toujours sous le choc»

«J’ai été doublement attaqué. Une grenade au pied et la balle à la tête.» AFP Le projectile qui a frappé Jérôme Rodrigues a été ramassé par des témoins et sera ainsi mis à disposition de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Une enquête pour «recherche des causes des blessures» a également été ouverte samedi par le parquet de Paris. Et une plainte a été déposée par Philippe de Veulle, l’avocat du leader des gilets jaunes.

«Mon client est toujours à l’hôpital, expliquait ce dernier dimanche matin. Il est sous le choc; il va être handicapé à vie; c’est un drame pour lui et pour sa famille.»

Et de rappeler que l’homme est emblématique du mouvement et apprécié de tous. «Il est tout à fait pacifique. Il filme les manifestations, ça s’arrête là.»

«Ce n’est pas un casseur», a également affirmé la sœur de Jérôme Rodrigues

Pour preuve, sur sa vidéo d’une dizaine de minutes avant sa blessure, le quadragénaire à la barbe poivre et sel très fournie incite à plusieurs reprises des gilets jaunes à quitter la place de la Bastille car des casseurs vont attaquer la police.

Quoi qu’il en soit, «On lâchera rien», a écrit dimanche matin sur Facebook ce père d’une fille, plombier de formation.

Membres arrachés, os fracturés Membres arrachés, organes ayant perdu leur fonction principale, os fracturés, pieds et jambes incrustés de bouts de grenades, brûlures graves, plaies ouvertes au niveau de la tête… En France, c’est la longue liste de blessures qui seraient dues aux lanceurs de balles de défense (LDB) et de grenades de désencerclement utilisées par les forces de l’ordre lors des manifestations des gilets jaunes. Ainsi, selon le quotidien Libération, qui les a listées et a épluché des centaines de photos, vidéos ou déclarations, 82 manifestants auraient été gravement blessés depuis le début du mouvement. Dont 17 qui auraient perdu un œil, selon le collectif militant «Désarmons-les». De son côté, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, comptabilise quatre personnes gravement blessées à l’œil sur les 81 enquêtes menées par la police des polices.