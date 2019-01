Phase de pré-alerte routière en Wallonie en raison des averses de neige

Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route recommandent aux usagers de limiter au maximum leurs déplacements ce lundi matin en raison des conditions météorologiques. La phase de pré-alerte routière établie dans la nuit est maintenue afin de garantir la mobilité.

La Cellule d’Action Routière (CAR) – qui comprend le Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), la police fédérale de la route et le centre Perex – maintient la phase de pré-alerte routière établie dans la nuit en raison des averses de neige prévues au sud du sillon Sambre et Meuse. Ces précipitations hivernales devraient perdurer en cours de journée, avec une accumulation de 5 à 10 centimètres de neige possible, voire plus sur les crêtes ardennaises.

La phase de pré-alerte vise à maintenir une mobilité fluide, indique le service publique de Wallonie, citant le rappel des engins de déblocage, le traitement spécifique des côtes à risque et le renforcement des actions d’épandage. Des forces de police supplémentaires peuvent être mobilisées.

Si des déplacements doivent être effectués, la vigilance et la prudence doivent être de mise, souligne le communiqué du service publique. Les autorités recommandent vivement que les véhicules soient munis de pneus hiver, de liquide de lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises, les vitres latérales, les rétroviseurs ainsi que les optiques de phares.

Parmi les autres mesures de prudence, la vitesse doit être adaptée et les manœuvres brutales sont à éviter de même que le dépassement d’épandeuses.