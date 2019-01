Les Tshisekedi veulent avancer dans le rapatriement de la dépouille du défunt Étienne

La famille biologique du défunt opposant historique congolais Étienne Tshisekedi wa Mulumba – dont le fils a prêté serment jeudi comme président de la République démocratique du Congo (RDC) -, souhaite relancer des pourparlers avec le prochain gouvernement sur le rapatriement rapide à Kinshasa de sa dépouille, a rapporté l’agence congolaise de presse (ACP, officielle) reçue dimanche à Bruxelles.

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, le corps d’Étienne Tshisekedi est conservé depuis lors dans un funérarium d’Ixelles, au prix de 50 euros par jour, selon la presse belge.

Étienne Tshisekedi, le père du nouveau président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est décédé à Uccle (Bruxelles) le 1er février 2017 à l’êge de 84 ans des suites d’une embolie pulmonaire.

Le rapatriement de sa dépouille a fait l’objet, mais en vain, avant les élections générales du 30 décembre dernier, d’intenses marchandages entre la Majorité présidentielle (MP, qui soutenait le président sortant Joseph Kabila) et qui conserve le contrôle des deux chambres du parlement congolais – l’Assemblée nationale et le Sénat -, selon les résultats – controversés – des scrutins de fin 2017 qui ont fait de Félix Tshisekedi le nouveau chef de l’État en dépit d’autres résultats publiés par l’Église catholique congolaise.

En août 2018, le gouvernement congolais, le parti de M. Tshisekedi, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), et la famille biologique du défunt étaient pourtant parvenus à un accord, notamment sur le lieu de l’enterrement de la dépouille et sur le lieu de l’exposition de son corps pour un hommage national.

Le «président» Tshisekedi devait en vertu de cet accord, être enterré dans la périphérie de la ville de Kinshasa, à N’sele (dans la grande banlieue est de Kinshasa NDLR), dans une concession familiale».

«C’est la concession du président. La permanence du parti à Limete (une des 24 communes kinoises) n’est pas vaste. À la N’Sele, c’est une grande concession qui abritera le cimetière et des bâtiments. C’est un cadre qui sera exploité comme un site touristique, véritable lieu de pèlerinage», avait renchéri le porte-parole de l’UDPS, avait affirmé un porte-parole de l’UDPS, Augustin Kabuya, cité par la presse.

Le gouvernement de Kinshasa, sous la houlette de l’ancien président Joseph Kabila – qui ne s’est pas représenté en décembre pour un troisième mandat, interdit par la Constitution congolaise – s’opposait alors à tout enterrement de la dépouille de M. Tshisekedi en dehors d’un cimetière – une exigence initiale de l’UDPS et de la famille biologique. Celles-ci souhaitaient l’inhumer au siège du parti à Limete. Le pouvoir invoquait une ordonnance-loi de 1914 (du temps de la colonisation belge).