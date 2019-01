Le débrief sportif du week-end: Neuville un rien trop court, Djokovic impérial et Osaka au sommet, Mouscron en héros, le Standard rejoint sur le fil

Neuville un poil plus lent qu’Ogier pour la reprise, Djokovic et Osaka rois de Melbourne, Mouscron surprenant tombeur du leader de la D1A, résultats contrastés pour nos équipes nationales de hockey: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité sportive du week-end.

FOOTBALL BELGE

Anderlecht renversant face à Eupen

Dimanche, tandis que Bruges a résorbé une part de son retard en tête au terme d’une victoire acquise grâce à deux penaltys obtenus sur la pelouse d’Ostende (+ plus d’infos), Anderlecht a d’abord mordu la poussière face à Eupen avant de brillamment réagir. Ce premier succès obtenu sous la houlette de Fred Rutten permet à Anderlecht de conserver sa place au sein du top 6. (+ plus d’infos sur Anderlecht-Eupen)

Mouscron surprend Genk, Rouches et Zèbres partagent

Samedi, alors qu’il lutte contre la relégation, l’Excel Mouscron a forgé un réel exploit à Genk, autoritaire leader de la compétition (+ voir le résumé de Genk-Mouscron).

Outre la victoire des Hurlus (1-2), on retiendra aussi ce week-end côté wallon le partage concédé par le Standard dans les dernières minutes à l’Antwerp lors d’une rencontre à rebondissements (+ voir le résumé d’Antwerp-Standard).

On soulignera enfin la belle remontada de Charleroi, lequel est parvenu à combler deux buts de retard face à Waasland-Beveren mais abandonne deux précieux points dans l’aventure (+ voir le résumé de Charleroi-Waasland/Beveren).

+ VOIR AUSSI | Jupiler Pro League : nos résumés vidéos

AMATEURS | Virton au forceps, Liège prend l’eau En divisions amateurs, Virton s’est imposé contre Geel sur un score arsenal, tandis que le RFC Liège s’est écroulé face à Thes Sport. + VOIR | PHOTOS | D1 Amateurs : Virton au forceps + LIRE | RFC Liège-Tessenderlo (2-5) : les Liégeois prennent l’eau

FOOTBALL ÉTRANGER

Witsel buteur avec Dortmund

Facile vainqueur 5-1 du mal classé Hanovre, le leader de la Bundesliga Dortmund a repris samedi provisoirement neuf points d’avance sur le deuxième Munich, obligé de gagner dimanche s’il veut rester dans la course. Dortmund a marqué par Achraf Hakimi (24e), Marco Reus (60e), Mario Götze (62e), Raphaël Guerreiro (67e) et Witsel (90e). Hanovre a sauvé l’honneur en fin de match par Bakalorz (86e). (+ voir le but d’Axel Witsel)

De Bruyne décisif avec les Citizens

Manchester City s’est facilement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d’Angleterre de football samedi au détriment de Burnley (5-0). Kevin De Bruyne a marqué un but et distillé une passe décisive avant de quitter le terrain (75e), du côté des Citizens. Dans l’autre camp, Steven Defour est sorti alors que la marque était déjà de 4-0 (77e). (+ voir le but de Kevin De Bruyne)

Castagne sonne le réveil de l’Atalanta

L’Atalanta et l’AS Rome ont assuré le spectacle dimanche dans le cadre de la 21e journée du championnat d’Italie de football (3-3). Timothy Castagne (45e), qui a joué tout le match, a inscrit le premier but des visités, qui étaient menés 0-3 à ce moment-là. (+ plus d’infos sur la prestation de Castagne et d’autres Belges)

Tielemans ne peut rien pour Monaco après le départ d’Henry

Malgré le changement de coach, Thierry Henry étant remplacé par son adjoint Franck Passi en attendant le retour de Leonardo Jardim, l’AS Monaco a perdu un match important pour éviter la relégation à Dijon dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (2-0). Titulaire avec l’équipe du Rocher, Youri Tielemans a reçu une carte jaune (49e) et a été remplacé par l’ex-Standardman William Vainqueur (68e). (+ plus d’infos ici)

FORMULE E

D’Ambrosio perd la tête au Chili

Le Britannique Sam Bird (Virgin Racing) a remporté l’ePrix de Santiago, troisième manche de la saison en Formule E, samedi dans la capitale chilienne. Il a devancé, au terme d’une course mouvementée, les Allemands Pascal Wehrlein (Mahindra) et Daniel Abt (Audi Sport). Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) a terminé 9e et perdu la tête du championnat. Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) a abandonné. (+ plus d’infos)

HOCKEY

En Argentine, les résultats contrastés du hockey belge

Première victoire des Red Lions dans la nouvelle Hockey Pro League. La Belgique s’est imposée 2-4 face à l’Argentine, 4e mondiale, samedi à Cordoba en Argentine. Tom Boon (3e et 51e), Gauthier (44e), Victor Wegnez (45e) ont inscrit les buts des Lions. (+ plus d’infos sur le match des Red Lions)

L’équipe nationale dames a quant à elle perdu son tout premier match en Hockey Pro League. Samedi à Cordoba, les Red Panthers se sont inclinées sur le score de 2-0 devant l’Argentine, 4e nation mondiale au ranking FIH. Les joueuses de Niels Thijssen, qui possèdent le classement mondial le plus bas (FIH 13) des neuf nations engagées dans la compétition, ont encaissé un premier but dès la 12e minute sur un goal de Julieta Jankunas. (+ plus d’infos sur le match des Red Panthers)

RALLYE

WRC Monte Carlo: Ogier un poil devant Neuville

Le duel titanesque entre Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) et Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) a finalement tourné en faveur du champion du monde français. Les deux pilotes n’étaient séparés que de 4 dixièmes avant la 16e et dernière spéciale de ce Rallye Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du monde des rallyes (WRC). Plus rapide lors de la Power Stage, Ogier s’est finalement imposé pour 2,2 secondes devant Neuville.

«Il y a forcément un peu de déception», confiait le Belge à l’arrivée. «On a fait un superbe travail et on rate la victoire pour très peu. Au final cette 2e place n’est pas si mal, d’autant qu’elle s’agrémente de 3 points dans la Power Stage et est synonyme d’une meilleure place sur la route en Suède à la mi-février.» (+ plus d’infos sur le déroulé de la course et la réaction de Thierry Neuville à notre envoyé spécial)

Épilogue cruel pour de Mevius Il avait épaté la galerie et s’était régalé depuis le début de l’épreuve, mais une petite faute dans l’antépénultième spéciale a été sans pardon: Guillaume de Mevius a dû abandonner sur sortie de la route. (+ plus d’infos)

Ski alpin

Ferstl imite son père sur la «Streif»

Ferstl avait hérité du dossard 1 lors du Super-G de la mythique pioste de Kitzbühel, dont personne parmi les meilleurs mondiaux ne voulait. Dimanche, il n’a pas dû regretter. Le soleil qui l’a accompagné lorsqu’il s’est élancé le premier s’est en effet rapidement caché, et tous les cadors se sont cassé les dents sur son chrono (1 min 13 sec 07). Ferstl, 30 ans, remporte son 2e succès en Coupe du monde après le super-G de Val Gardena (Italie) en 2017, et perpétue surtout la tradition familiale: son père Sepp avait remporté deux fois la mythique descente de Kitzbühel sur la «Streif» en 1978 et 1979. (+ plus d’infos)

TENNIS

Open d’Australie: Djokovic surclasse Nadal, Osaka au sommet chez les dames

Le choc tant attendu n’aura finalement pas eu lieu, la faute à la qualité de jeu incroyable de Novak Djokovic, impérial de bout en bout. En effet, le N.1 mondial serbe s’est imposé 6-3, 6-2, 6-3 après 2h04 de jeu contre l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) en finale de l’Open d’Australie, dimanche à Melbourne. Djokovic est sacré pour la quinzième fois en Grand Chelem, la septième en Australie, un record. (+ plus d’infos sur la finale masculine du tournoi)

La Japonaise Naomi Osaka (N.4) a remporté pour sa part son deuxième titre d’affilée en Grand Chelem à l’Open d’Australie en venant à bout de la Tchèque Petra Kvitova (N.6) en trois sets 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 en 2h27 min, ce samedi à Melbourne. À 21 ans, Osaka va devenir N.1 mondiale lundi. La jeune Japonaise, déjà sacrée à l’US Open il y a quatre mois, n’est que la troisième joueuse depuis quinze ans, hors Serena Williams, à s’imposer dans deux tournois majeurs consécutifs, après les Belges Kim Clijsters et Justine Hénin. (+ plus d’infos sur la finale dames du tournoi)