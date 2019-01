L’Autrichien Ferstl remporte le super-G de Kitzbühel

L’Allemand Josef Ferstl s’est offert une victoire de prestige dimanche sur le super-G de Coupe du monde de ski alpin de Kitzbühel (Autriche), là où son père Sepp s’était lui-même imposé sur la mythique descente de la «Streif».

Ferstl avait hérité du dossard 1, dont personne parmi les meilleurs mondiaux ne voulait. Dimanche, il n’a pas dû regretter.

Le soleil qui l’a accompagné lorsqu’il s’est élancé le premier s’est en effet rapidement caché, et tous les cadors se sont cassé les dents sur son chrono (1 min 13 sec 07).

Ferstl, 30 ans, remporte son 2e succès en Coupe du monde après le super-G de Val Gardena (Italie) en 2017, et perpétue surtout la tradition familiale: son père Sepp avait remporté deux fois la mythique descente de Kitzbühel sur la «Streif» en 1978 et 1979.

Le Français Johan Clarey termine 2e à 8/100e, son deuxième podium à Kitzbühel après sa 3e place sur la descente en 2017. A 38 ans, Clarey s’offre son premier podium sur un super-G.

L’Italien Dominik Paris, vainqueur vendredi de la descente pour la 3e fois, confirme son aisance dans la station du Tyrol en prenant la 3e place à 10/100e de l’Allemand, dans une ambiance bien moins bruyante que la veille, notamment parce que les chouchous autrichiens du public local ont été éjectés du podium.

Vincent Kriechmayr (4e) et Matthias Mayer (5e) conservent toutefois les deux premières places du classement hyper serré du globe de la spécialité: six coureurs se tiennent en moins de 30 points, Kriechmayr ne devançant Mayer et l’Italien Dominik Paris que de 3 et 6 points.

Plus tôt dans la journée, le double champion olympique norvégien Aksel Lund Svindal a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue des Mondiaux de Are (Suède) qui débutent dans neuf jours.

Svindal, qui souffre du genou droit, n’a pas pris le départ des deux courses de vitesse du week-end, préférant ne pas prendre de risques avant les Mondiaux.

Le Norvégien, qui était tenant du titre du super-G, ne gagnera donc jamais la mythique descente de Kitzbühel.