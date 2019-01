NBA: Les Warriors s’imposent sur le parquet des Celtics

Le double champion NBA en titre Golden State a aligné une dixième victoire consécutive en terrassant Boston dans sa salle, au terme d’un match spectaculaire et indécis jusqu’au bout (111-115) samedi.

Le choc entre les Celtics et les Warriors a tenu toutes ses promesses. Golden State a pris l’ascendant dès le premier quart-temps, mais n’a jamais réussi à compter plus de neuf points d’avance (52-43). Avec dans ses rangs des joueurs comme Kyrie Irving (32 pts, 10 passes), Al Horford (22 pts, 13 rbds) et Jayson Tatum (20 pts), Boston peut rapidement combler un tel retard.

C’est arrivé en fin de 2e quart-temps, quand les Celtics ont infligé un cinglant 10-0 aux Warriors pour passer en tête (57-56). Mais Golden State, leader de la conférence Ouest, a aussi du répondant. Muet en première période, son meneur Stephen Curry (24 pts) a débuté le deuxième quart-temps par cinq paniers à trois points de suite. Celui qui a fait le plus mal aux Celtics s’appelle Kevin Durant, avec ses 33 points, dont huit dans le final.

Memphis met fin à l’hémorragie

Toujours à l’Ouest, Memphis a renoué avec la victoire après 8 défaites de rang. Les Grizzlies se sont imposés 106-103 contre Indiana, privé de Victor Oladipo jusqu’en fin de saison à cause d’une blessure au genou. Mike Conley et Marc Gasol, qui pourraient quitter Memphis d’ici la fin de la période des transferts, se sont démenés face aux Pacers avec 22 points et 11 rebonds pour le premier, 18 points et 7 rebonds pour le second. Memphis reste 14e et avant-dernier de la conférence Ouest (20 v-30 d) alors qu’Indiana est toujours 3e à l’Est (32v-16 d).

San Antonio a lui dominé la Nouvelle-Orléans 114-126 dans le sillage de son ailier fort LaMarcus Aldridge (28 pts, 12 rbds). Denver a pu compter sur un grand Nikola Jokic. Le pivot serbe a compilé 32 points, 18 rebonds et 10 assists pour battre Philadelphie (126-110), qui jouait sans Joel Embiid et Jimmy Butler.

Quant à Portland, il a pris la mesure d’Atlanta 120-111 malgré l’absence de son meneur Damian Lillard. Les Blazers se sont appuyés sur un collectif bien huilé, les cinq titulaires inscrivant au moins 15 points, dont 28 pour CJ McCollum.