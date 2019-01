Le trafic ferroviaire interrompu entre Hal et Tubize suite à un accident de la route

Le trafic ferroviaire entre Hal et Tubize a été interrompu, ce dimanche, entre 14 h 40 et 15 h 25, à la suite d’un accident de la route à Hal à l’issue duquel une voiture a terminé sa course à proximité des voies.

Le conducteur, un homme de Tubize, a été légèrement blessé dans l’accident, ont indiqué la police, Infrabel et les pompiers.

Au moment d’emprunter le pont qui passe au-dessus des voies, la voiture a manqué son virage et dévalé une pente jusqu’à proximité des voies.

Coincé à l’intérieur, le conducteur, seul à bord, a dû être libéré par les pompiers dépêchés sur place.

Après 45 minutes d’interruption, le trafic ferroviaire a finalement pu reprendre son cours, mais avec des retards de l’ordre de 20 minutes.