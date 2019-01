Des changements de tarifs à la SNCB, pas d’augmentation aux TEC et à la STIB

Le prix moyen des billets standard et week-end de la SNCB (en première et deuxième classes) diminuera de 1,89% à partir du 1er février.

Le tarif des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmentera lui de 1,18%, contre une adaptation moyenne de 0,29% pour tous les autres produits.

Aux TEC, les titres de transport n’augmenteront pas en 2019 tandis que ceux de la Stib resteront stables pour la sixième année consécutive.

Fin décembre, la SNCB avait annoncé une adaptation annuelle moyenne de 0,69% pour l’ensemble de ses tarifs, soit un pourcentage inférieur à la moitié de l’indice santé (1,64%).

Les titres de transport sur le réseau TEC en Wallonie ne connaîtront par contre aucune hausse des tarifs. Avec cette décision, le gouvernement wallon veut défendre l’attrait des transports en commun en tant que solution de mobilité.

À Bruxelles, les prix des tickets et abonnements de la Stib n’augmenteront pas non plus cette année. La dernière hausse remonte à 2013, lorsque l’abonnement mensuel était passé de 47,5 à 49 euros. L’abonnement annuel coûte quant à lui 499 euros.