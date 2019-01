Rallye de Monte-Carlo: Sébastien Ogier vainqueur sur le fil; Neuville à 0,2 secondes

Déçu mais content

Interrrogé Thierry Neuville a fait contre mauvaise fortune bon cœur. En effet, il a déclaré que c’était dommage mais qu’ il est malgré tout très content. « Je suis content car on a rien fait de mal et on a pu constater que la voiture allait bien.»

Par ailleurs cette seconde place lui permet de marquer de gros points mais aussi et surtout de partir en 2 ème position en Suède. Ce qui signifie que ce n’est pas lui qui aura la lourde tâche de chasser la neige lors de la deuxième manche du championnat du monde qui se déroulera du 14 au 17 février.