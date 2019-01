Véronica Cremasco tête de liste Ecolo à Liège

Surprise? Oui et non, vu la popularité de l’intéressée. C’est Véronica Cremasco qui mènera la liste Ecolo aux prochaines élections régionales sur l’arrondissement de Liège.

L’ex-député régionale, qui avait un peu mis la politique de côté en 2014 pour des raisons personnelles, a déjoué ce samedi la première proposition soumise à l’assemblée générale de l’arrondissement de Liège du parti.

Les militants ont ainsi rejeté la proposition initiale qui leur était faite de placer Olivier Biérin en tête de liste (et Caroline Saal deuxième), plébiscitant l’ancienne députée régionale, Véronica Cremasco . Olivier Biérin sera deuxième sur la liste.

Les candidats stratégiques écolos aux prochaines élections seront donc:

1ère effective: Veronica Cremasco, 43 ans, de Liège,

2ème effectif: Olivier Bierin, 33 ans, de Liège

1ère suppléance: Claudy Mercenier, 61 ans, de Fléron,

2ème suppléance: Cécile Petit, 54 ans, de Seraing.

«Plus que jamais, il y a urgence d’apporter des solutions aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Plus que jamais, lutter contre la précarité, se battre pour l’emploi de qualité et assurer une vie digne à nos enfants sont liés» assurait d’entrée le duo Veronica Cremasco et Olivier Bierin.

Veronica Cremasco, originaire de Saint-Nicolas, est ingénieure civile architecte et travaille aujourd’hui comme formatrice, tout en étant consultante en urbanisme durable.

Olivier Bierin a été co-président des jeunes écologistes, et conseiller communal à la ville de Liège. Il est actuellement conseiller sur les matières wallonnes.

Claudy Mercenier après une carrière d’architecte spécialisé en construction durable, a engagé la commune de Fléron dans la transition écologique en tant qu’échevin de 2012 à 2018. Cécile Petit est professeure de piano à l’académie de musique de Seraing et pilote le premier Repair café de la commune.