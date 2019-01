Proximus League - Le duel au sommet, Beerschot-Malines, n'a pas eu de vainqueur

(Belga) La 23e journée - la neuvième de la deuxième phase- de la Proximus League de football proposait samedi le match au sommet entre le Beerschot Wilrijk et le FC Malines. Les deux candidats à la montée n'ont pas pu se départager bien que les visiteurs aient terminé la rencontre à neuf à la suite des exclusions de Rob Schoofs (74e) et German Mera (75e). Du coup, le Beerschot reste en tête de la seconde phase avec 19 points tout comme Malines parce qu'il a marqué un but de plus.

Dans l'après-midi, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-0 à Westerlo. Ambroise Gboho (33e) et Kurt Abrahams (67e) ont permis aux Campinois de remonter à la 4e place au général donnant droit aux barrages(29 points). Vendredi, Tubize s'est imposé à Roulers grâce à un but d'Aaron Nemane (79e,0-1). Ce nouveau succès en déplacement a permis aux Brabançons wallons (14 points) de prendre la troisième place à l'Union Saint-Gilloise (12) mais aussi la 6e place au général avec 23 points aux Roulariens (22). Dimanche (16 heures), Lommel tentera de conserver sa quatrième place au classement général (29 points) contre OHL, qui n'a pris qu'un point en sept rencontres. Les Louvanistes, dont la dernière victoire remonte au 1er décembre, contre Lommel précisément (3-1), sont derniers tant au classement général (8e, 19 points) que dans celui de la tranche (8e, 4 points).