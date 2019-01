D3A: Tournai s'adjuge le derby face au Saint-Symphorien

Remis après 10 minutes la semaine passée suite au gel, le derby a bien eu lieu cette fois-ci. Longtemps devant, Saint-Symphorien doit s'incliner après un doublé de Denays, monté au jeu !

Tournai – Saint-Symphorien 2-1

Buts: Sergeant (0-1, 41e), Denays (1-1 et 2-1, 72e et 82e)



Pour rappel, la rencontre a été remise la semaine passée par Mr Liégeois après seulement dix petites minutes de jeu. L'arbitre n'avait pas remarqué durant l'échauffement qu'une partie du terrain était gelée donc dangereuse pour les 22 acteurs. Mais cette fois-ci, la partie a été au bout de ses 90 minutes.



Après un début de derby partagé où les Montois se sont créés deux belles occasions, Tournai réagit sur un envoi à la retourne de Gassama ! On se dirige vers un score de parité au repos mais Sergeant permet aux promus de mener 0-1 (41ème minute).



En seconde période, le coach tournaisien, Carl Deviaene, effectue des changements payant. Notamment avec Denays. Le joueur local, inscrit en l'espace de 10 minutes (72e et 82e) un doublé permettant à ses couleurs de renverser complètement la vapeur. Et par la même occasion, de décorcher trois points importants dans la lutte à la troisième place. Pour Saint-Symphorien, ils manquent l'opportunité de revenir à la hauteur des Tournaisiens au classement.