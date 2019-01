Massimo Bruno: «Je me suis bien senti dans ce rôle»

Remplaçant Cristian Benavente, parti cette semaine, Massimo Bruno s’est montré inspiré contre Waasland-Beveren, relançant même son équipe.

Appelé à remplacer Cristian Benavente après le départ du Péruvien pour l’Égypte, Massimo Bruno n’a pas failli. Excellent surtout en première mi-temps, l’Ancien Anderlechtois est aussi celui qui a marqué le but de l’espoir alors que ses couleurs étaient menées 0-2 face à Waasland-Beveren.

Pourtant, le Borain, après ce partage au goût de trop peu (2-2), n’était pas vraiment d’humeur à sourire. «Ce n’est que de la frustration, lâchait-il. On était supérieurs à Waasland-Beveren, même à 10. Hélas, on fait des bêtises derrière. Notre adversaire a marqué sur ses deux seules occasions. On avait pris trois points super-importants à Bruges, mais on ne parvient décidément pas à confirmer la semaine suivante. Pourtant, on ne peut pas parler cette fois de relâchement, comme cela avait été le cas à Zulte-Waregem, après notre beau succès à Gand.»

Alors que le dossier Morioka n’avait toujours pas avancé ce samedi, malgré l’offre de prêt soumise par Charleroi à Anderlecht, Massimo Bruno pourrait-il constituer la solution interne pour combler le vide laissé par Benavente? «Maintenant que Cristian est parti, l’entraîneur m’a demandé de jouer à cette place. Je l’avais déjà fait par le passé. Je me suis bien senti dans ce rôle, surtout en première mi-temps. Je pense même que c’est une de mes meilleures mi-temps depuis que je suis revenu à Charleroi.»