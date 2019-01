Quelques incidents dans des manifestations de «gilets jaunes» qui continuent leur mobilisation

Des incidents ont émaillé des manifestations des «gilets jaunes» qui étaient plus de 20 000 pour le onzième samedi de suite à défiler dans plusieurs villes de France, malgré des divisions au sein de leurs rangs, notamment quant à leur avenir politique.

Quelque 22 000 manifestants ont été recensés en France à 14 h 00 par le ministère de l’Intérieur, contre 27 000 la semaine dernière à la même heure. La mobilisation faiblissait cependant à Paris, où 2 500 manifestants étaient recensés contre 7 000 samedi dernier. Au centre de la capitale française, des incidents ont éclaté place de la Bastille, lieu de convergence de plusieurs cortèges de «gilets jaunes».

Vers 16 h 00, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et d’un canon à eau pour repousser des manifestants qui leur jetaient des projectiles et s’appropriaient du matériel de chantier, dans une rue près de la place. Trente minutes plus tard, de nouvelles salves de gaz lacrymogène ont été tirées. 22 personnes ont été interpellées à Paris, selon des chiffres de la préfecture.

Pour ce onzième acte de manifestation contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, les «gilets jaunes» espèrent rester visibles et audibles dans la rue. Alors que plusieurs sondages créditent Emmanuel Macron d’un regain de popularité, leurs rangs sont divisés, notamment après l’annonce mercredi de la création d’une liste de «gilets jaunes» intitulée «Rassemblement d’initiative citoyenne» aux Européennes de mai.

Dans le plus imposant cortège, initié par une figure historique et controversée du mouvement, Éric Drouet, de nombreuses banderoles demandaient la mise en place du RIC, le référendum d’initiative citoyenne, l’une des mesures phares réclamées par les «gilets jaunes».

Pour l’heure, le gouvernement ne donne pas suite à cette revendication. Vendredi soir, à l’occasion du grand débat lancé par le gouvernement pour calmer la colère, le Premier ministre a même lâché sans ambiguïté: «Le RIC, ça me hérisse!»

D’autres rassemblements avaient lieu samedi en province. Plusieurs milliers de manifestants étaient recensés à Bordeaux et Toulouse, deux villes du sud-ouest de la France qui sont des bastions de la protestation. Même affluence à Marseille (sud-est), où des «gilets jaunes» ont été rejoints par des syndicalistes de la CGT tandis qu’à Lyon (est), un millier de personnes défilaient dans une ambiance électrique aux cris de «Macron, démission!»

Des incidents ont été signalés en Normandie (ouest), à Evreux, avec des dégradations devant le siège de la Banque de France et visant des locaux de la police municipale, selon les autorités.

À Paris et dans plusieurs villes de France, les «gilets jaunes» sont appelés à poursuivre leurs manifestations dans la soirée pour participer à une «Nuit jaune».