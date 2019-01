Manchester City rejoint les huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre, grâce à un De Bruyne décisif

Manchester City s’est facilement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d’Angleterre de football samedi au détriment de Burnley (5-0). Kevin De Bruyne a marqué un but et distillé une passe décisive avant de quitter le terrain (75e), du côté des Citizens. Dans l’autre camp, Steven Defour est sorti alors que la marque était déjà de 4-0 (77e).

Gabriel Jesus (23e), Bernardo Silva (52e) sur service de De Bruyne (52e), le Diable Rouge lui-même (61e), Kevin Long contre son camp (73e) et Sergio Aguero sur penalty (85e) ont paraphé la facile qualification dans un des rares matchs entre formations de Premier League.

OWN GOAL | Kevin De Bruyne centre fort devant le but de Pope, c'est Long qui dévie le ballon dans son propre but ! 🧐



Watford, sans Christian Kabasele, s’est imposé à Newcastle (0-2).

Leander Dendoncker a disputé l’intégralité de la rencontre avec Wolverhampton, qui a partagé l’enjeu à Shrewsbury (2-2). L’équipe de League One (D3) a mené 2-0 grâce à Greg Docherty (47e) et Luke Waterfall (71e) mais Raul Jimenez (75e) et Matt Doherty (90e+3) ont arraché l’égalisation et le replay prévu le 5 février.

Ilias Chair, monté au jeu à la 90e+1 et Queens Park Rangers (D2) ont également partagé l’enjeu à Portsmouth (1-1).

Jonathan Benteke est resté sur le banc lors de la défaite 2-1 d’Oldham (D4) à Doncaster (D3).