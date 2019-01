Vandoorne cinquième de la Super Pole à Santiago

Stoffel Vandoorne partira de la 5e place du ePrix de Santiago, troisième rendez-vous de la saison en Formule E. Au volant de sa HWA, le pilote belge a terminé 5e de la Super Pole dans la capitale chilienne samedi. Le Brésilien Lucas di Grassi (Audi) a lui signé la pole position, empochant par la même occasion trois points au classement du championnat.

Qualifié pour la Super Pole, ultime phase des qualifications réservée aux six meilleurs pilotes, Stoffel Vandoorne a échoué à 0.945 de di Grassi.

Jérôme d’Ambrosio, leader du championnat et vainqueur à Marrakech il y a deux semaines, a dû se contenter de la 21e et avant-dernière place. Il tentera de faire son retard en course.

Le troisième ePrix de la saison s’élancera ce samedi à 20h (heure belge).