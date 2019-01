La circulation ferroviaire revenue à la normale à Bruxelles

Les retards ferroviaires engendrés par un important dégagement de fumée samedi matin sur la jonction Nord-Midi à Bruxelles sont résorbés, a indiqué vers 16h Frédéric Petit, le porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel). L’enquête lancée par la police et Infrabel se poursuit. La piste criminelle n’est pas exclue.

La circulation ferroviaire a été interrompue vers 9h45 entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi à la suite d’un important dégagement de fumée survenu à hauteur de la gare de Bruxelles-Congrès. Une heure plus tard, deux des six voies ont été rendues au trafic. Vers midi, quatre voies étaient disponibles.

La jonction Nord-Midi est cruciale pour le réseau, et un tel incident a d’importantes répercussions. Une série de trains ont été tout bonnement supprimés, tandis que les autres ont enregistré des retards allant jusqu’à une heure. Depuis 16h, le trafic a repris son rythme normal, indique Frédéric Petit.

Les deux voies dans le tunnel concerné restent inaccessibles. Une grue a été amenée pour retirer les parties endommagées, après seulement, les dommages pourront être estimés et des réparations menées.

Les quatre voies, sur six, sont suffisantes pour permettre une circulation normale en horaires de week-end, estime le porte-parole d’Infrabel.

Dans un deuxième tunnel, des travaux, qui étaient en cours ce week-end dans le cadre de la modernisation de l’axe Nord-Midi, ont dû être interrompus.