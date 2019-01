La Russie accuse à l’ONU les États-Unis de vouloir faire un «coup d’État» au Venezuela

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé samedi «les États-Unis et leurs alliés de vouloir renverser le président» du Venezuela, en déniant au Conseil de sécurité le droit de discuter de la situation dans ce pays.

Parlant de «coup d’État», le diplomate a fait valoir que la crise relevait d’une «situation interne» au Venezuela. Dans sa réponse, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a souligné que «le régime de Nicolas Maduro réprimait son peuple» depuis des années. Des milliers de Vénézuéliens fuient, déstabilisant la région, a-t-il ajouté.

Lors d’un vote de procédure visant à empêcher la réunion, la Russie n’a cependant pas réussi à réunir suffisamment de voix (9 étaient nécessaires sur les 15 du Conseil).

La Chine, l’Afrique du Sud et la Guinée équatoriale ont voté avec la Russie contre la tenue de la réunion. Les six pays Occidentaux (États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pologne) avec le Pérou, le Koweït et la République dominicaine ont voté pour la réunion. L’Indonésie et la Côte d’Ivoire se sont abstenues.