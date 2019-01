Neuville, deuxième au rallye de Monte-Carlo: «On ne lâchera rien»

Distancé de 2 secondes par Sébastien Ogier (Citroën) vendredi soir, Thierry Neuville (Hyundai) est désormais à 4,3 secondes avant la décisive journée de dimanche (64km en 4 spéciales). Le voilà tiraillé entre l’envie de tout donner pour gagner et celle de penser championnat. Le final promet un beau suspense!

À LIRE AUSSI | PHOTOS | Monte-Carlo: Thierry Neuville occupe la deuxième place, à 4,3 secondes de la pole

Quel mano a mano! Thierry Neuville et Sébastien Ogier (Citroën), se livrent un duel de toute beauté en tête du rallye Monte-Carlo, une épreuve d’ouverture de la saison mondiale qui se terminera ce dimanche à mi-journée dans l’arrière-pays de Monaco.

En attendant, sur ses terres natales du massif du Dévoluy et de Saint Léger les Mélèzes, le sextuple champion du monde français a préservé son avantage, le portant de 2 secondes avant l’étape du jour, à 5,3 sec. à mi-journée pour finir avec 4,3 sec. d’avance sur notre compatriote.

«C’est encore très loin d’être gagné, l’écart est super-faible», a réagi le Gapençais Moins de 5 secondes, ça n’est pas grand-chose surtout dans les conditions qu’on a à affronter. Ça peut vite être perdu mais on va continuer de la même manière, essayer de ne pas faire d’erreur. Pour l’instant, ça paye», a poursuivi le natif de Gap.

«On a donné tout ce qu’on pouvait jusqu’ici, glissait, de son côté, Neuville en fin d’étape. C’est vrai que dans certaines parties on n’a pas pris tous les risques non plus, car non seulement Seb était chez lui ce samedi, connaissant les routes par cœur, mais il faut aussi penser au championnat. C’est lui notre réel objectif de la saison. Donc, il ne faut pas faire de connerie(s). On essaie donc de gérer ça au mieux, côté choix de pneus etc, et cela a l’air de payer, puisqu’on est toujours dans le match. On va essayer de continuer comme ça, ce dimanche, de ne rien lâcher pour lui mettre de la pression, mais s’il fait sec (Ndlr: ce qui semble prévu), ce sera dur, car la Citroën semble plus efficace que la Hyundai dans ces conditions. Mais bon, il reste de la route (64km en 4 ES) et le col du Turini (1re et 3e ES du jour dimanche) réserve souvent son lot de surprises. Pourvu qu’elles nous sourient... ».

L’autre héros français des rallyes, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb, qui dispute sa première épreuve avec Hyundai, est sur le podium provisoire, déjà une victoire, mais à quasi deux minutes (1:58.7) et talonné par les Toyota de Latvala (à 2,3 sec) et Tanak (à 17,3 sec.). Dilemme: même s’il ne joue pas le titre pilotes avec ses six seules manches sur les 14 du calendrier, lui aussi doit penser championnat puisque le Norvégien Andreas Mikkelsen est sorti de la route (roue arrière gauche arrachée). Hyundai compte donc sur lui.

Autres abandons notables: ceux du Finlandais Esapekka Lappi (Citroën/problème mécanique) dans la première spéciale du jour (ES9) ou du Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford) après une impressionnante sortie de route dans la deuxième (ES10).

Le classement à l’issue de la journée de samedi:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Citroën C3) 2h38:30.0

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) à 4.3

3. Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai i20) 1:58.7

4. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) 2:01.0

5. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Toyota Yaris) 2:16.0

6. Kris Meeke-Sebastian Marshall (GBR/Toyota Yaris) 5:26.8

7. Gus Greensmith-Elliott Edmondson (GBR/Ford Fiesta R5) 10:12.0 (WRC2 Pro)

8. Yoann Bonato-Benjamin Boulloud (FRA/Citroën C3 R5) 11:43.4 (WRC2)

9. Stéphane Sarrazin-Jacques-Julien Renucci (FRA/Hyundai i20 R5) 12:16.0

10. Guillaume de Mevius-Martijn Wydaeghe (BEL/Citroën C3 R5) 13:07.0 (WRC2)