La neige fera son retour la nuit prochaine en Wallonie

La neige fera son retour dans la nuit de dimanche à lundi en Wallonie, prévient samedi après-midi l’Institut royal météorologique en émettant un avertissement aux conditions glissantes de 19h dimanche à 11h lundi matin.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses de neige seront à attendre. Au-delà de 200 à 300 mètres d’altitude, elles s’accompagneront de neige qui tiendra au sol.

Dans la province de Namur, de 3 à 5 centimètres de neige sont attendus. Les provinces de Luxembourg et de Liège peuvent prévoir entre 5 et 10 cm, voire encore plus dans les Hautes Fagnes.