L'Allemagne arrêtera le charbon en 2038

(Belga) L'Allemagne arrêtera de brûler du charbon pour produire de l'énergie d'ici à la fin de l'année 2038, a déclaré une source de la commission "charbon" du gouvernement allemand à l'agence DPA tôt samedi. Après 21h de négociations au sein de cette instance, un accord a pu être trouvé.

Cette commission ne peut qu'émettre des recommandations. La mise en oeuvre incombera aux gouvernements des différentes régions d'Allemagne et du gouvernement fédéral. L'Allemagne souhaite arrêter le charbon afin de répondre à ses objectifs environnementaux. Cette nation industrielle et quatrième force économique mondiale s'est également engagée à sortir du nucléaire d'ici 2022. Quelque 37% de l'électricité allemande a été générée par les centrales au charbon en 2017, chiffres les plus récents de l'agence fédérale de statistique. Un autre volet de l'accord survenu samedi matin concerne des compensations pour protéger les entreprises de hausses du prix de l'électricité. (Belga)