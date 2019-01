La Semaine du son s'étend à la Wallonie et à la Flandre

(Belga) La Semaine du son, qui en est à sa huitième édition à Bruxelles, s'étend cette année à la Wallonie et à la Flandre. Divers événements liés au monde sonore sont ainsi organisés du 26 janvier au 10 février un peu partout sur le territoire sous le thème: "le lien entre l'image et le son".

Ce festival a pour objectif d'initier le public à une meilleure connaissance du son et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l'importance de la qualité de l'environnement sonore. Cette année, pour la première fois, l'événement trouvera également un écho en Wallonie et en Flandre. Des actions de sensibilisation sur les questions liées au son auront ainsi lieu dans des villes telles que Charleroi, Huy, Mons, Namur, Anvers, Louvain, Malines et Liège. Dans cette dernière, Gaëtan Cristino fera résonner une série de textures sonores directement enregistrées dans la Cité Ardente. À Mons, tout comme à Anvers, un projet d'écoutes croisées de créations électro-acoustiques entre les deux communautés linguistiques aura lieu les 29 janvier et 2 février prochains. Bruxelles n'est bien sûr pas oublié dans la programmation. Une journée dédiée à la santé auditive est ainsi prévue au Botanique le 28 janvier. Un concert du groupe bruxellois "Two Times Nothing", respectant le Label 90 dB, est également attendu le même jour. Au musée des instruments de musique (MIM), un concert permettra de redécouvrir un instrument plutôt méconnu du grand public: le piano viole. La Cinematek proposera de son côté pendant une semaine plusieurs films pour lesquels le musicien Walter Hus a réalisé la musique. (Belga)