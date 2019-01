(Belga) Un Américain de 34 ans capturé en Syrie, où il avait rejoint le groupe Etat islamique (EI), a été inculpé vendredi par un tribunal du Texas d'assistance à une organisation terroriste.

Warren Christopher Clark, originaire de Sugar Land, près de Houston (Texas), a été arrêté en Syrie par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde soutenues par la coalition internationale antidjihadistes menée par Washington, a indiqué dans un communiqué le ministère américain de la Justice. Il a été transféré cette semaine aux forces américaines déployées dans ce pays et rapatrié jeudi à Houston, avant d'être présenté au tribunal de cette ville. Il risque 20 ans de prison. "Le bras de la justice américaine est long", a souligné le procureur, Ryan Patrick, cité dans le communiqué. "Le FBI continue de rechercher activement les individus qui tentent de rejoindre les rangs des combattants étrangers (de l'EI) ou d'apporter une assistance matérielle à d'autres organisations terroristes", a indiqué pour sa part un représentant de la police fédérale américaine, Perrye Turner. Dans un entretien accordé à la chaîne NBC avant son transfert vers les Etats-Unis, le jeune Américain a indiqué qu'il était parti pour la Syrie en 2015 pour donner des cours d'anglais aux combattants de l'EI et qu'il n'avait jamais combattu. "Je voulais y aller pour voir exactement ce que c'était que ce groupe, et ce qu'ils faisaient", a expliqué à NBC le jeune noir américain, qui se faisait appeler Abu Mohammed al-Ameriki. Les FDS détiennent plusieurs centaines de combattants étrangers venus du monde entier combattre aux côtés de l'EI et leur sort reste à régler avant le départ des 2.000 soldats américains déployés dans le nord de la Syrie, décidé en décembre par le président Donald Trump. (Belga)