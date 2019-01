(Belga) YouTube a décidé de faire la chasse aux vidéos qui font la promotion de théories extravagantes ou conspirationnistes sur la rotondité de la Terre ou les attentats du 11-Septembre, a indiqué la plateforme vidéo vendredi.

YouTube, détenu par Google, va progressivement modifier son système de suggestions de vidéos pour que les programmes de ce type passent plus inaperçus, tout en restant en ligne. Cela commencera aux Etats-Unis avant d'être étendu à d'autres pays. Il s'agit pour YouTube de limiter la propagation de contenus qui sont aux limites de ses conditions d'utilisation, sans pour autant les enfreindre, explique le service, devenu extrêmement populaire en particulier auprès du jeune public. "Nous allons donc commencer à réduire le nombre de suggestions de contenus qui pourraient désinformer les usagers de façon néfaste", a ainsi écrit la plateforme sur son blog. YouTube cite comme exemples les vidéos vantant "des remèdes miracles pour des maladies graves, qui affirment que la Terre est plate ou qui affirment, de façon flagrante, des choses fausses sur des événements historiques comme le 11-Septembre". L'entreprise estime que cela ne devrait concerner que moins d'1% des contenus tout en améliorant la qualité du service. Ces programmes resteront accessibles via le moteur de recherche internet mais ne seront pas mises en avant par YouTube, qui espère ainsi trouver un "équilibre" entre "liberté d'expression" et "responsabilité envers les usagers". C'est cet équilibre complexe que tous les géants d'internet --à commencer par Facebok ou Twitter-- tentent de trouver face à la prolifération exponentielle de contenus haineux, manipulateurs, trompeurs ou autres sur leurs plateformes. Comme dans les autres réseaux, le changement impulsé par YourTube sera mis en oeuvre grâce à des changements d'algorithmes et un tri fait "à la main" par des humains. (Belga)