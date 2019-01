Angèle écrase la concurrence aux D6bels Music Awards

La jeune chanteuse Angèle a raflé trois prix aux D6bels Music Awards, dont les importants «Album de l’année» et «Artiste féminine de l’année». Mais le rap était également présent en force.

Soirée paradisiaque pour Angèle aux D6bels Music Awards. La chanteuse belge a survolé la concurrence avec son album «Brol», qui lui permet d’être couronnée dans trois catégories: «Album de l’année», «Artiste féminine» et «Chanson française».

Une consécration précoce pour la jeune chanteuse de 23 ans, qui a sorti son album en octobre dernier, après avoir occupé le devant de la scène en distillant au compte-gouttes plusieurs singles.

Angèle a vu son frère, Roméo Elvis, remporter lui aussi un prix ce soir, en étant sacré «groupe de l’année» pour sa collaboration avec Le Motel.

Le rap a continué sa moisson de prix grâce à Damso, élu «Artiste masculin de l’année», alors que Caballero & Jeanjass ont raflé le prix dans la catégorie «Musiques urbaines».

Dans les autres catégories musicales, Alice On The Roof, dont nous avons suivi la soirée, a remporté le prix dans la catégorie «Pop», Black Mirrors pour le «Rock & alternatif», Henri PFR pour la «Dance & electro». Ce dernier a également empoché le prix du «hit de l’année» pour «In the mood».

Ces prix étaient attribués par le public.

Le secteur musical, lui, a attribué cinq récompenses, dont la «révélation de l’année» pour Sonnfjord, «concert de l’année» à Girls in Hawaii ou encore un second prix à Alice On The Roof pour le clip vidéo de «Malade».

Le groupe Telex a reçu un prix d’honneur.