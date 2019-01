La vendeuse d'un commerce du centre de Dinant a mis en fuite un voleur en lui sautant dessus, jeudi vers 18h00, a indiqué vendredi le parquet de Namur.

L'homme, en état d'ébriété, est venu repérer les lieux plus tôt et est revenu masqué, avec un couteau. Il a menacé la vendeuse du commerce mais cette dernière lui a sauté dessus, le mettant en fuite. "En s'échappant, il a fait tomber son téléphone dans la rue, ce qui a permis de l'identifier et de l'interpeller", a précisé le parquet de Namur. L'auteur des faits comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Dinant le 7 février dans le cadre d'une procédure accélérée.