Les amateurs de ski trouveront leur bonheur à Ovifat ce samedi

Les pistes bleue et verte, désormais ouvertes, du centre de ski d’Ovifat accueilleront samedi les amateurs de glisse et plus spécialement ceux de ski alpin, a annoncé Günther Elsen, président du ski club local à l’Agence Belga vendredi.

La piste de luge sera également accessible. En raison des pluies annoncées, les gestionnaires des centres de ski de fond sont par contre dans l’incertitude.

Les responsables du centre de ski alpin d’Ovifat se montrent confiants par rapport à une ouverture de deux de leurs pistes samedi. «La neige de culture est plus résistante. Nous aurions aimé proposer aux skieurs les trois pistes dès ce week-end mais les températures étaient trop élevées la nuit pour faire fonctionner les canons à neige», précise M. Elsen.

Le gestionnaire du site est satisfait de l’affluence rencontrée lors des trois premiers jours d’ouverture de la saison. Beaucoup d’enfants avaient fait le déplacement mercredi. Le site a également accueilli de nombreux touristes qui vont profiter des hébergements de la région durant le week-end.

Par contre, comme l’ont confirmé les gestionnaires des centres de Manderfeld et Hezerboch (Elsenborn), ouverts depuis le week-end dernier, l’incertitude est de mise pour la pratique du ski de fond, rendue possible depuis plusieurs jours dans les deux centres précités mais également à Loscheimergraben et au Mont Spinette. De la pluie est annoncée pendant la nuit et samedi.

Les responsables actualiseront la situation samedi matin sur le site internet de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique (www.ostbelgien.eu)