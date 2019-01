Neuville, 2e au Monte-Carlo: «Un mano a mano excitant»

Deuxième à 2 sec. de Sébastien Ogier, Thierry Neuville a utilisé un joker en trouvant une route échappatoire sur une glissade à peine contrôlée. Cela lui a sans doute coûté la tête du rallye, mais il sait qu’il a eu de la chance.

Un moment leader de l’épreuve, Thierry Neuville a fini la première «vraie» journée du Monte-Carlo à la 2e place du général, à 2 secondes de Sébastien Ogier (Citroën), le champion du monde en titre. Autant dire une paille, vu les écarts enregistrés selon les choix de pneus.

S’il avait le sourire au terme de cette étape de 6ES, ce vendredi en soirée à Gap, le Saint-Vithois reste aussi frustré d’avoir commis une erreur dans le premier secteur de l’après-midi, quand, piégé sur un freinage avec ses pneus à clous, il a été obligé de prendre «par réflexe», une route «échappatoire» se trouvant heureusement sur la trajectoire de sa glissade.

«C’est rare d’avoir cette chance», reconnaîtra-t-il. Dont coût: une grosse quinzaine de secondes, le temps de faire demi-tour et de récupérer le parcours. «Un écart que j’aurais pu avoir d’avance au classement général, calculait-il en fin de journée après. Cette erreur nous a coûté cher, mais pas de quoi tout regretter. Ça fait un peu râler, ça fout les boules même, mais globalement, si nous avons souffert je crois dans la première spéciale du jour, annulée, nous avons fait les bons choix de pneus et je suis satisfait de ma conduite. L’équipe aussi a fait un excellent travail. Ce mano a mano avec Seb (Ogier) est excitant, mais stressant aussi. Car il faut rester malin et essayer de rester sur la route pour la suite».