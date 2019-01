Fermeture de la bretelle de sortie 24 «Mons» sur l’E42 ce lundi

Pour rappel

Depuis le lundi 7 janvier et jusqu’à la fin février, la voie de droite est soustraite à la circulation sur l’autoroute E42-E19/A7 dans les deux sens entre Obourg et Jemappes, soit sur 11,5 kilomètres. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur ce tronçon. Les accès et sorties seront maintenus ouverts.

En direction de la France, la fermeture de cette voie permet de poursuivre les travaux préparatoires du chantier de réhabilitation de l’autoroute. Ces travaux porteront notamment sur des auscultations de l’égouttage, l’entretien des abords boisés et le démontage de panneaux antibruit. Ces opérations ont été regroupées pour être réalisées en dehors du basculement complet de la circulation qui suivra et donc pour en diminuer la durée.

En direction de Bruxelles, des zones de refuge seront créées afin de permettre aux véhicules en situation de détresse de s’arrêter dans la zone de chantier lorsque toute la circulation sera basculée sur les voies en direction de Namur.

Ce basculement complet de la circulation interviendra dans la foulée, fin février ou début mars (durée exacte déterminée après les auscultations des systèmes d’égouttage). Le trafic s’effectuera alors sur deux voies dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50 km/h (vu l’étroitesse des voies). L’autoroute sera complètement démolie vers la France avec l’objectif de pouvoir démarrer au printemps, au retour de conditions météorologiques favorables, la reconstruction de la voirie.

Concrètement, les travaux permettront de: réhabiliter toute la largeur de l’autoroute en profondeur (remplacement de la fondation et parfois de la sous-fondation, jusqu’à 80 cm); réfectionner les bretelles présentes sur le tronçon; réfectionner les ponts inférieurs et supérieur; renouveler le système d’égouttage; renouveler les panneaux antibruit; réhabiliter l’aire autoroutière de Bois du Gard.

Ces diverses tâches permettront de multiplier les corps de métier sur la longueur du chantier pour en limiter la durée.

Depuis sa création dans les années 70, cette portion d’autoroute n’avait pas encore fait objet de réhabilitation en profondeur. Il s’agit du dernier tronçon de l’E19/A7 à devoir faire l’objet de réhabilitation en profondeur. L’objectif est d’achever ce chantier pour le 1er semestre 2020, certains tronçons pourront être relâchés avant (achèvement du travail sur les ouvrages d’art).

Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget d’environ 49 000 000€ HTVA. Ils seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO: le SPW Infrastructures.