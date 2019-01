VIDÉO | Voici le plus beau but des Diables en 2018, selon les fans

Invités par l’Union belge de football, les supporters des Diables rouges ont élu leur plus beau but de l’année 2018.

Un plébiscite. Les supporters de l’équipe nationale belge n’ont pas hésité beaucoup pour élire leur plus beau but de l’année 2018.

Pendant une semaine, 4.744 fans ont ainsi participé au grand sondage lancé par l’Union belge. Un sondage qui a livré son verdict, ce vendredi.

Et au final, c’est bel et bien la magnifique contre-attaque collective menée à la dernière minute du match contre le Japon, et convertie par Nacer Chadli, à la Coupe du monde, qui a été plébiscitée par la majorité des internautes (72%).

La frappe lointaine de Kevin De Bruyne face au Brésil (17%) et le lob de Dries Mertens face au Panama (7%) complètent le podium.