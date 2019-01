Brad Pitt recasé avec une célèbre actrice? Ça ne plaît pas à Angelina!

Toujours en pleine procédure de divorce, Brad Pitt pourrait avoir retrouvé l’amour… On l’a en tout cas vu en compagnie d’une actrice très célèbre au bar du fameux Château Marmont à Los Angeles.

L’actrice en question n’est autre que Charlize Theron! Les deux comédiens ont eu l’occasion de sympathiser lors du tournage d’une publicité pour la marque de montres Breitling dont ils sont tous deux ambassadeurs.

Un témoin affirme les avoir vus au bar du Château Marmont de Los Angeles où ils partageaient un verre (d’eau minérale pour Brad Pitt!), le samedi 12 janvier.

Brad Pitt et Charlize Theron se fréquenteraient depuis quelques semaines… Photo News Il n’en aura pas fallu plus pour que la rumeur enfle. «Ils étaient ridiculement affectueux et le bras de Brad Pitt enveloppait le dos de Charlize, précise le témoin au journal «The Sun». À un moment, il lui a fait un clin d’œil. Brad avait l’air très heureux – ils avaient tous les deux l’air très heureux.»

«The Sun» va même plus loin en affirmant que les deux comédiens seraient en couple depuis les fêtes de Noël. Charlize Theron, divorcée de Sean Penn depuis 2015, aurait même visité la maison de l’acteur à Loz Feliz, Los Angeles mais n’aurait pas encore rencontré les six enfants de son compagnon, précise «The Sun».

Voilà qui devrait ravir Angelina Jolie. Les deux actrices ne sont pas réputées pour être les meilleures amies du monde. Très fréquemment en compétition pour décrocher les mêmes rôles, Angelina Jolie et Charlize Theron ne pourraient simplement «pas se supporter». Elles se trouveraient de nouveau en concurrence pour décrocher le rôle de «La fiancée de Frankenstein» au côté de Javier Bardem, prévu pour 2020.