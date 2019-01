VIDÉOS | Emiliano Sala: Lionel Messi, Gonzalo Higuain et Lucas Biglia appellent à la poursuite des recherches

De nombreux internationaux, argentins et étrangers, se mobilisent pour faire pression sur les autorités britanniques afin qu’elles poursuivent leurs recherches et qu’elles retrouvent Emiliano Sala, disparu en début de semaine au cours d’un transfert vers Cardiff.

La star argentine Lionel Messi a appelé ce vendredi sur son compte Instagram à la poursuite des recherches de son compatriote Emiliano Sala, dont l’avion a disparu ce lundi soir au-dessus de la Manche.

«Tant qu’il reste des possibilités, un soupçon d’espoir, nous vous demandons s’il vous plaît de #continueràchercher Emiliano. J’envoie toute ma force et mon soutien à sa famille et ses amis. #PriezpourSala», écrit la star du FC Barcelone dans un message accompagnant une photo de l’ancien joueur nantais, publiée sous forme de story.

La star du FC barcelone a eu une pensée pour Emiliano Sala, dont l’avion a disparu au-dessus de la Manche. Instagram - Lionel Messi

Après ses amis et ex-coéquipiers, dont l’Argentin Valentin Vada et l’Uruguayen Diego Rolan ce jeudi, de nombreux joueurs ont appelé sur les réseaux sociaux à la poursuite des recherches de l’attaquant disparu avec le pilote de l’avion lundi soir alors qu’il devait rallier Cardiff, la ville de son nouveau club.

Les Argentins Gonzalo Higuain (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City) et l’ex-capitaine d’Anderlecht Lucas Biglia (AC Milan), les joueurs nantais Valentin Rongier et Nicolas Pallois, Florian Thauvin (Marseille), Blaise Matuidi (Juventus) ou encore Laurent Koscielny (Arsenal) ont publié sur les réseaux sociaux des messages vidéo pour réclamer le maintien des recherches.

Hi, I’m Nicolás Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1