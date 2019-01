Disparition de Sala: des milliers de personnes réclament la reprise des recherches dans une pétition

Quatre jours après la disparition de l’avion transportant Emiliano Sala, les secours ont décidé d’abandonner les recherches. Pas de cet avis, un internaute a décidé de lancer une pétition en ligne pour que les recherches reprennent et celle-ci rencontre un franc succès.

Alors qu’ils n’ont toujours trouvé aucune trace de l’avion d’Emiliano Sala, disparu depuis lundi soir au-dessus de la Manche, les secours ont décidé d’abandonner les recherches. Les proches du joueur, en quête de réponses, ne veulent pas en rester là et réclament la poursuite des recherches.

Après ses amis footballeurs Valentin Vada et Diego Rolan, c’est la sœur de Sala qui a lancé un appel à l’aide poignant à la télévision. «S’il vous plaît, n’arrêtez pas les recherches», a déclaré la jeune femme, en larmes.

¡NO PAREN POR FAVOR😭🙏🏽! La hermana de Emiliano Sala🇦🇷 dejó un mensaje a la policía de Guernsey para que por favor continúen la búsqueda por su hermano y el piloto. “Yo siento que ellos están vivos y los están esperando”, dijo entre lágrimas.



🎥: @SC_ESPN pic.twitter.com/DnhZADvI2v — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 24 janvier 2019

Visiblement, les internautes sont du même avis puisqu’un fan du club de Nantes, où évoluait Sala, a décidé de lancer une pétition pour pousser la police de Guernsey à reprendre les recherches. «Le Club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver Emiliano Sala et le pilote de l’avion, continuent, pour leurs familles et pour leurs proches», déclare l’auteur de la pétition en ligne.

Au lendemain de sa création, plus de 55 000 personnes ont déjà signé la pétition, sur un objectif de 75 000.